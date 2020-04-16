İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Kızılay'dan immun plazma tedavisi bilgilendirmesi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ahmet Kızılay, "İmmun plazma tedavisi" ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.


İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından, korona virüs hastalığı yaşamış ancak iyileşen hastaların kanının alınıp, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarına kan verilmesi işlemi olan "immun plazma tedavisi" hakkında kamuoyunu bilgilendiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya da tele konferans sistemiyle bilgi aktardı.


Rektör Kızılay, Bakan Koca ile yaptığı tele konferans görüşmesini sosyal medya hesabında paylaşıp, "Bakanımız Dr. Fahrettin Koca bizim de aralarında bulunduğumuz 6 üniversitenin rektör ve ekibi ile toplantı yaptı. Süreci değerlendirdik. Başta Bakanımız ve çalışma arkadaşları olmak üzere hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. Bu salgından ülkemiz en az kayıpla çıkacaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.