Rektör Kızılay'dan MÜSİAD'a ziyaret

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Üniversiteler, bir ilin sosyo-ekonomik gelişmişliğinde önemli bir görev ifa etmektedir. Nitelikli insan kaynakları şehrin hem ekonomik hem kültürel hem de insani gelişmişliğinde önemli katkılar sağlamaktadır. MÜSİAD, iş adamlarının faaliyet gösterdiği bir sivil toplum kuruluşudur. Üniversiteler ise, şehirlerimizin akademik boyutuyla kalkınmasında, insani ve kurumsal gelişmişliğinde, üniversite sanayi işbirliğinin kurulmasında, nitelikli ve kalifiye insan kaynaklarının oluşturulmasında, kurumsal anlamda destek vermesi anlamında çok kıymetli bir görevi yerine getirmektedir. Bu çerçevede ülkemizin köklü üniversitelerinden olan İnönü üniversitenin şehrimize, MÜSİAD olarak iş adamlarımıza bireysel ve kurumsal anlamda katkı sağlayacağından kuşkumuz yok. MÜSİAD Kurumsal kimliği gereği, Kamu Kurum ve kuruluşlarıyla ve Üniversitesiyle her zaman iş birliği içerisinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Bizler şehrimizin gelişmesinde ve daha güzel yerlere gelmesinde her zaman kurumların ve özellikle Üniversitelerin rolünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz, kurumsal olarak kendileriyle Malatya faydasına olacak projeler konusunda işbirliği içerisinde olacağımızın bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise, Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.