Rektör Kızılay'dan öğrencilere tavsiye

Dr. Ahmet Kızılay, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Çalıştığınız birimlerde iş akışı ve süreçleri iyi kavrayın” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Staj Seferbirliği programı kapsamında üniversitede stajı devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

İlahiyat Camii altındaki kafeteryada gerçekleşen etkinliğe, Rektör Kızılay'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat ile Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz katıldı.

Rektör Kızılay, Staj Seferbirliği programı kapsamında staj yapan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Burada edindiğiniz tecrübeler sizin için kıymetli olacak. Üniversitemizin Staj Seferbirliği Programı kapsamındaki ilk stajyer öğrencilerisiniz. Çalıştığınız birimlerde iş akışı ve süreçleri iyi kavrayın. Tecrübe kazanmış olursunuz. Staj bitiminde de iletişiminize devam edin. Sizleri üniversitemize her zaman bekliyoruz" şeklinde konuştu.