Rektör Kızılay'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karabulut'a görevinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kızılay, ziyaretin anısına İnönü üniversitesinin yayınlarından Prof. Dr. Karabulut'a hediye etti. Prof. Dr. Karabulut ise kendi kitabından Prof. Dr. Kızılay'a hediye etti. Malatya'nın iki üniversitenin rektörleri Prof. Dr. Karabulut ve Kızılay bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu.

Dr. Kızılay, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Zakir Azizov tarafından yapılmış olan merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın büstünü Malatya Turgut Özal Üniversitesinde kurulacak olan anı köşesi için Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hediye etti.