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Rektörler Malatya'da bir araya geldi

Malatya’da, “Rektörler Çalıştayı” toplantısı başladı.

Malatya'da, “Rektörler Çalıştayı” toplantısı başladı.


İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemeye yönelik Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı koordinatörlüğünde düzenlenen “Rektörler Çalıştayı” Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.


Çalıştaya, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necip Çamuşcu, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan'ın yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin rektörleri katılıyor.


38 rektörün katılıdığı çalıştayda, “Eğitim-öğretim”, “araştırma-geliştirme”, “bilinirlik”, “liderlik-motivasyon” konuları ele alınıyor.


Rektörler Çalıştayı iki gün sürecek ve toplam dört oturum gerçekleştirilecek.

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