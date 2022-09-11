Reşat Erdoğan'dan 12 Eylül tepkisi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Ülküdaşımız, haksız, hukuksuz yere gözaltına alınmış ve işkencelerle şehit edilmiştir” dedi.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Malatyalı olan Reşat Erdoğan, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümünde yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Erdoğan, ''Tek davaları vatan, millet, bayrak olan ülkücü arkadaşlarımız, 12 Eylül'ün karanlık zindanlarında akıl almaz işkencelere maruz bırakılarak şehit edilmiş, askeri mahkemelerde haksız ve hukuksuz şekilde idam cezalarına çarptırılmışlardı. Dar ağacına giderken bile ‘vatan sağ olsun' diyen bu kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. 12 Eylül, Türk siyasi hayatının en karanlık ve en utanç dolu günüdür. Ülkücü ve milliyetçiler olarak bu günü asla unutmayacağız. Tüm darbeleri kınıyor, Aziz ve kahraman ülkücü şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz “ diye konuştu.