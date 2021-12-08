Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan kaçamadı

Malatya'da DSİ, TCDD ve inşaat halindeki okuldan hırsızlık yapan toplam 6 kişi, izlenen 50 saatlik kamera görüntülerinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 47ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aralarından Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve inşaat halindeki bir okulun da aralarında bulunduğu toplam 5 ayrı olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatıldı. çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında olay mahali ve yakınlarında bulunan tüm güvenlik kameraları mercek altına alınırken ekipler 50 saatlik kamera görüntülerinin ardından olayın şüphelilerini tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonlarda toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. DSİ'ye ait 15 adet Hidrat Vana ile 800 metre TCDD'ye ait Sinyalizasyon Haberleşme Kablosu ve bakır kablolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.