Rising Global'den kadın istihdamı atılımı

Rising Global'in Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, “Kadınların en az erkekler kadar başarılı ve hatta bazı durumlarda daha üstün yetenekleri olduğuna inanıyoruz. Şirket olarak kadın istihdamı kırmızı çizgimiz” dedi.

Zeytinburnu'nda küçük bir atölyede başlayan yolculuklarında bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapan dev bir şirket haline gelen Yükselen Tente ve iştiraki Rising Global sektörde birçok ilke öncülük ediyor. Gölgelendirme sistemleri alanında yenilikçi yaklaşımlar sunan bir kadroya sahip olan firma, şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Yeliz Yüksel'in liderliğinde kadın çalışan istihdamı alanında tüm algıları yıkıyor.

''Kadın istihdamının önünü açtı''

Erkek egemen sektörde en fazla kadın istihdam eden şirketlerin başında gelen Yükselen Tente'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Yüksel, alanındaki ilk kadın yöneticiler arasında yer alıyor. Kadın istihdamına verdiği önemle takdir toplayan başarılı iş insanı, şirkette operasyon ve satış sonrası destek bölümlerinde de kadın personeller istihdam edilmesinin önünü açması ile dikkat çekiyor.

''Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz''

Kadın istihdamını “kırmızı çizgileri” olarak tanımlayan Yeliz Yüksel, “Rising Global olarak kadınların en az erkekler kadar başarılı ve hatta bazı durumlarda daha üstün yetenekleri olduğu inancını taşıyoruz” dedi. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz Rising Global olarak çağdaş ve gelişime açık bir sinerji ile ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan, doğaya ve insana değer katan, çözüm ve sonuç odaklı iletişim yapısı ile tüm dünyada bilinir bir marka olmak. Bunu da erkek çalışanlarımız kadar kadın çalışanlarımızın da desteği ile başaracağız'' dedi.