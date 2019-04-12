Römork hırsızlarını kamera kayıtları ortaya çıkardı

Malatya'da bir evden motor römorku çalıp hurdacıya satan şahıslar güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Jandarmadan edinilen bilgilere göre olay Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesinde meydana geldi. Burada bağ evi bulunan bir kişi bahçesinde bulunan römorkun çalındığını jandarma ekiplerine ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler çevrede bulunan çeşitli kamera kayıtlarını inceledikten sonra olayı gerçekleştiren şahıslara ait aracı ve şahısları tespit etti.

Daha sonra çalışma başlatan ekipler olay şüphelisi E.K. ve S.K. isimli şahısları ikamet adresleri olan Yağmurlu Mahallesinde yakaladı. Şahıslar alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ederek, bahse konu römorku Hurdacılar Sitesinde bir hurdacı dükkanına sattıklarını söyledi.

Olay ile ilgili olarak Akçadağ Cumhuriyet Savcısının talimatı ile E.K. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken hurdacı dükkanı sahibi hakkında da suç eşyasını satın almak suçundan adli işlem yapıldı.

Olay şüphelileri olan E.K. ve S.K. isimli şahıslar Akçadağ Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile bugün Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.