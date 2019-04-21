İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Römork hırsızlığı haberine yalanlama

Malatya’da 12 Nisan’da basında çıkan ‘römork hırsızlığı’ konulu haber ile ilgili açıklama yapan Erdal Kınay isimli şahıs haberin asılsız olduğunu ve kendine yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını iddia etti.

Malatya'da 12 Nisan'da basında çıkan ‘römork hırsızlığı' konulu haber ile ilgili açıklama yapan Erdal Kınay isimli şahıs haberin asılsız olduğunu ve kendine yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını iddia etti.


Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 12 Nisan tarihinde çıkan haberlerde 2 şüphelinin römork çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirilmişti. Haberde hırsızlık şüphelisi olarak Erdal Kınay ve bir şahsın daha gözaltına alındıkları ileri sürülmüştü. Haberde ismi geçen şahıslardan Erdal Kınay yaptığı açıklamada, haberin asılsız olduğunu ve kendine yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını iddia etti.


Konuyla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Kınay, haberin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.