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Ruh sağlığında uzman desteği önemli

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Lale Gönenir Erbay, ruh sağlığı sorunu yaşayanların mutlaka uzmanından profesyonel destek alması gerektiğini söyledi.


Ruh Sağlığı Haftası nedeniyle, Doç. Dr. Lale Gönenir Erbay'ın konuşmacı olarak katıldığı Psikolojik Dayanıklılık Programı İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlendi. Konuşmasına ruh sağlığının önemine değinerek başlayan Erbay, “Konu olarak ruh sağlığı geniş bir alan. Dayanıklılığı seçtik, çünkü evet ruh sağlığı çok önemlidir ama ruh sağlığını korumak çok çok daha önemlidir. Hasta olmadan ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz, nasıl güçlendirebiliriz? Hayatımız boyunca çok çeşitli stresörler hepimizin yaşamına maalesef ki giriyor. Bunlara karşı dayanıklılığımızı nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili sizinle sohbet edelim istedim. O yüzden Ruh Sağlığı Haftası'nın anlam ve önemine istinaden konuyu dayanıklılık olarak seçtik" ifadelerini kullandı.


Su ayılarının (Tardigrades) doğada karşılaştıkları aşırı sıcak, aşırı soğuk, açlık, aşırı radyasyon gibi zor şartlara ayak uydurabilmelerinin ruh sağlığı açısından iyi bir benzetme olduğunu belirten Doç Dr. Erbay, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın dayanıklılık ile ilgili söylediklerini örnek göstererek, "Aziz Sancar insan için dayanıklılığı, ‘Zor koşullara, olumsuz olaylara, çok üzücü durumlara, facialara, baskılara ya da stres durumlarına karşı uyum sağlayabilmek, uygun baş etme yolları bulabilmek ve çözüm yolları geliştirebilmek' diyerek tarif ediyor" dedi.


Bir uçak kazasından kurtulan Juliane Koepcke ve doğuştan bazı engelleri bulunmasına ve aynı zamanda astım hastası olmasına rağmen dalış rekortmeni olan Yasemin Dalkılıç'ı da örnek gösteren Erbay, profesyonel yardımdan çekinilmemesi gerektiğinin üstünde durdu . Ruh sağlığı sorunu yaşayanların mutlaka uzmanından profesyonel destek almasını öneren Erbay, psikoloji doktoruna gitmekten çekinilmemesi gerektiğini vurguladı.

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