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Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Malatya’da, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Malatya'da, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz-2 ekibi, şüphe üzerine durdurulan bir araçta inceleme yaptı. Araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz-2 ekibi, bir araçta inceleme yaptı. İncelemede bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.


Polis, olayla ilgili olarak 2 zanlıyı gözaltına alırken, tahkikat sürdürülüyor.

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