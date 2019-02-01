İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sabah Namazına gelen çocuklar ödüllendirildi

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından “Haydi Çocuklar Camiye” projesi kapsamında 15 gün boyunca 5 vakit namaza gelen 15 çocuk için sabah namazında ödül töreni düzenlendi.


Melekbaba mahallesinde bulunan Özgürtepe Camiinde yarıyıl tatili boyunca 5 vakit namaza gelen çocuklara hediyeleri verildi.


Namaz sonrası konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Camilerimiz yarı yıl tatili olması birlikte cıvıl cıvıl oldu. Çocuklar anne ve babaların söylediklerini değil, yaptıklarını yapmaktadır. Bizler daha iyi bir gelecek için çocuklarımızı camilere alıştırıp, dışardaki tehlikeli ortamdan uzak tutmalıyız. Camilerin sabah namazında çocuk sesleriyle yankılanması hepimizin özlemidir. Bu nedenle bu gibi projelerle çocuklarımızı camide tutmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen Yeşilyurt Kent Konseyimizi, Camii hocamızı, vatandaşlarımızı ve ödülü hak eden çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.


Program hakkında bilgi veren Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ise, “Toplumun değerleriyle gençlerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Programa Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Dikenli, Cavit Aslan, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.