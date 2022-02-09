İhlas Haber Ajansı

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Sadaka kutusundan para çalan şahıs tutuklandı

Malatya’da bir caminin sadaka kutusundan para çalın zanlı, 35 ayrı kamera görüntüsünün incelemesi sonrası yakalandı.

Malatya'da bir caminin sadaka kutusundan para çalın zanlı, 35 ayrı kamera görüntüsünün incelemesi sonrası yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Sümer Camii'nde bulunan sadaka kutusundan para çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında 35 ayrı güvenlik kamera görüntüsü incelemesi sonrası sadaka kutusundan para çalan şüpheli tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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