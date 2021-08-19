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Sadık Çiftpınar ilk antrenmanına çıktı

Yeni Malatyaspor’un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sadık Çiftpınar takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sadık Çiftpınar takımla ilk antrenmanına çıktı.


Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman 8'e 3 ile devam etti. Günün idmanı çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana Doğu Anadolu ekibinin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Sadık Çiftpınar da katıldı.

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