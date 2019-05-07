Sadıkoğlu, Bakan Varank ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bakan Varank'tan kamulaştırma bedellerinin kredilendirilmesi noktasında destek istedi. MTSO Başkanı Sadıkoğlu Kamulaştırma bedellerinin kredilendirilmesinin yanı sıra 1. Organize Sanayi Bölgesi Atık su arıtma tesisi kapasite artışı projesi ve 1 Organize Sanayi Bölgesi ilave alan altyapı yapım işi ile ilgili yardım istedi. Bakan Varank ise konuyla ilgili “Organize Sanayi Bölgelerimizin gelişmesi adına üzerimize düşen görevi yapıyoruz bu anlamda Başkanımızın bizlerden istedikleri konu hakkında en kısa sürede gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Başkan Sadıkoğlu görüşmenin sonunda Bakan Varank'ı Malatya'ya davet etti.