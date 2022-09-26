Sadıkoğlu: “Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk”

Meclis üyesi adayları ile ziyaretlerini gerçekleştiren Sadıkoğlu'nun, gittiği her yerde ilgiyle ve samimiyetle karşılandığı bildirildi. Ziyaretlerde yaptığı konuşmada 2 Ekim Pazar günü yapılacak seçimin önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “2018 yılında üyelerimizin yoğun teveccühü ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçildim. O günden bu güne attığımız her adımda üyelerimizi merkeze alarak hareket ettik. Üyelerimizin menfaati için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Bu çetin yolda özveriyle mücadele ederken, ayağımıza çelme takanlar, engellemeye çalışanlar olsa da güçlünün değil, haklının yanında yer alarak yolumuza devam ettik. Bu duruşumuzdan rahatsız olanlar Odamızın eski günlerdeki gibi olmasını istiyorlar. Odamız bizimler birlikte şehirde gündem belirleyen, konuşulan bir hale geldi. Bu anlayışın devamı için 2 Ekim Pazar günü yapılacak seçim çok önemli. Devam eden projelerimizi tamamlamak ve yeni projelere imza atmak için yeniden güçlü ekibimizle göreve talibiz. Seçimlere katılarak oyumuza ve odamıza sahip çıkalım” dedi.

MAŞTİ, Yeni Köy Garajı ve Doğu Garajı esnafları da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Sadıkoğlu'nun çalışmalarını beğeniyle takip ettiklerini belirterek, yeni dönemde yine TSO başkanı olarak görmek istediklerini ifade ettikleri belirtildi.