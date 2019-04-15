Sadıkoğlu Özal ve Fendoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ile bombalı suikast sonucu 1978 yılında gelini ve torunlarıyla hayatını kaybeden Malatya Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu, Turgut Özal'ın, Türkiye'ye çağ atlattığını belirterek “Malatya tarih boyunca her alanda önemli insanlar yetiştirmiştir. Bu önemli insanlardan biri de 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'dır. Turgut Özal, Türkiye'ye çağ atlatmış ve vizyoner kişiliği ile Türk siyasetinin önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur. Türk girişimcilerini dünya ile tanıştıran Turgut Özal, o dönemde ortaya koyduğu hedeflerle Türk İş dünyasına yeni bir vizyon kazandırmış, siyasi hayatımıza, demokrasimizin ve ülke ekonomimizin, aydınlık geleceğine giden yolda üstün gayretleri ile unutulmayacak hizmetlerde bulunmuş, Malatya'nın ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmuştur.

8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 26. yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Malatyalı hemşerilerime ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum Hamit Fendoğlu'nun örnek bir siyasetçi olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, “Bombalı bir saldırı sonucu, gelini ve torunlarıyla birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hamit Fendoğlu, bu ülkede örnek olarak gösterilen ve toplumun her kesimi tarafından sevilen, sayılan bir siyasetçiydi. Merhum Hamit Fendoğlu ile vefat eden gelini ve torunlarını saygı, rahmet ve şükranla anıyor, ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.