Sadıkoğlu, Polis Haftasını kutladı

Sadıkoğlu mesajında, "Ülkemizde iç güven ortamının oluşmasına yönelik olağanüstü gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174.nci yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı, kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla önemli ve kutsal bir görev üstlenmiştir. Milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmeden önce tedbirlerin alınması, olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi konusunda, polislerimiz, gece gündüz demeden çalışmakta görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmektedir. Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 174. yılında ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin tek başına görevini yerine getirmesi yeterli değildir. Kamu düzeninin sağlanması, kanunların uygulanması, toplumda barışın ve güvenin sürdürülmesi bakımından vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı.