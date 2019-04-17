Sadıkoğlu şehitleri andı

Başkan Sadıkoğlu, Türk milletinin tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade ederek, "Bu kahramanlıkların en müstesna kanıtı ise aziz şehitlerimizdir. Kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren Aziz Şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Türk Milleti için bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır. Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.