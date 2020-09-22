Sadıkoğlu: “Üreticimizin emeği ve alın teri için önemli bir gelişme”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru kayısı alımına başlaması üreticimizin emeği ve alın teri için önemli bir gelişmedir” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru kayısı alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 numara kükürtlü kuru kayısının kilosunu 21 TL'den, gün kurusunun kilosunu ise 23 TL'den alacaklarını söyledi. TMO tarafından alınacak kuru kayısı kilogram fiyatını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TMO'nun kayısı alımı yapacak olmasının Malatya ve üreticiler için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Kayısı üreticilerinin yıllar TMO'nun alımını beklediğini ifade eden Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"MTSO olarak bizler de birçok platformda TMO'nun kayısı alımı yapması gerektiğini ifade ettik, bu noktada görüşmeler yapıp girişimlerde bulunduk. Yapılacak alımın üretici lehine politikalar oluşturacağını, piyasalarda istikrar sağlayacağını ve kuru kayısının dünya çapında değer kazanacağını dile getirdik. 27 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile TMO'nun kayısı alım süreci başladı. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, hemşerilerimizin merakla beklediği rakamı 21 Eylül 2020 tarihinde açıkladı. 2020 yılı için 4 numara kükürtlenmiş kuru kayısıyı kilogramını 21 TL'den, gün kurusu kayısıyı da kilogramı 23 TL'den alacaklarını ifade etti. Sayın Bakanımızın açıkladığı fiyat, piyasa istikrarı ve taban fiyat uygulaması için olumlu bir gelişmedir. TMO'nun kayısı alımına başlaması hem fiyata hem de ihracata istikrar getirecek. Malatyalı kayısı üreticimizin emeği ve alın teri için önemli bir gelişme olan TMO'nun kayısı alımı konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na kayısı üreticileri ve MTSO üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum”