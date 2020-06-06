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Sadıkoğlu'ndan diyalog vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi odası (MTSO) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sivil toplum kuruluşları ve partilerle her zaman diyalogdan yana olduklarını vurguladı.


MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı'na atanan Mesut Samanlı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Ziyarette konuşan Sadıkoğlu, “Pandemi sürecinden dolayı hayırlı olması ziyaretinde biraz geciktik, kusura bakmasınlar” diyerek, Mesut Samanlı'yı Battalgazi ilçe başkanı iken de tanıdıklarını ve çalışmalarını takdir ettiklerini bildirdi.


Sadıkoğlu, “Samanlı ve yönetimine başarılar dilemek için buradayız. Değer verdiğimiz bir arkadaşımız, esnafın ve sanayicinin sorunlarına her zaman duyarlı bir arkadaşımız. Mesut başkanımız ile diyalog içerisinde olacağız. Diyaloğa her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.


Sadıkoğlu, “Kendisinin de ticaret insanlarımızın sıkıntılarıyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


MHP Malatya İl Başkanlığı'na atanan Mesut Samanlı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, her zaman istişareye açık olduklarını kaydetti.

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