Sadıkoğlu'ndan iş ve aş vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, VakıfBank Malatya Bölge Müdürlüğü'nün kurulmasının önemli olduğunu, bu hizmetleri iş ve aş bakımından önemsediklerini belirtti.

VakıfBank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

“Üyelerimizin krediye erişilebilirliği açısından önemli”

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak, Malatya'ya VakıfBank Bölge Müdürlüğü'nün kurulması için yoğun çaba gösterdik. 31 Ekim 2019 tarihinde 'Malatya İş Dünyası Buluşması' için odamıza gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a talebimizi bizzat ilettik. Banka yetkilileri ile görüşmeler yaptık. En nihayetinde ilimiz bir bölge müdürlüğü daha kazandı. VakıfBank Malatya Bölge Müdürlüğü'nün kurulması bizi mutlu etmiştir. VakıfBank bölge müdürlüğünün açılması, üyelerimizin bankanın sunduğu kredilere daha rahat erişilebilirliği açısından önem arz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, VakıfBank Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'e ve emeği geçen siyasilerimize Malatya'mız ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

İş dünyasının her daim bankacılık sektörüne ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “İş dünyası olarak yatırım yapıyor ve ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin istihdam sayısını arttırıyoruz. Bunları yaparken öncelikle öz kaynaklar ve daha sonra da finans kurumlarından istifade ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda banka, sanayi ve ekonomi üçgeninin sağlam olması gerektiğini düşünüyoruz. İlimizde bir kamu bankasının daha bölge müdürlüğünün olması sanayicimizin ekonomisi için önemli bir gelişme. Özellikle içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte kamu bankalarının iş dünyasının yanında olduğuna bizzat şahit olduk. Bu anlamda kamu bankalarının ilimizde bölge müdürlüğü açmasının önemli olduğunu addediyoruz. Öte yandan, açılan bölge müdürlüğü Malatya'mız için de yeni bir iş kapısı ve vatandaşlara aş sağlama anlamı taşıyor. VakıfBank Bölge Müdürü Sayın Osman Tırpan Bey'e ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle her daim yakın temas halinde olacağız. Bölge müdürlüğünün kurulum aşamasında bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettik. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Malatya'mız için önemli çalışmalarda TSO ile paydaş olacağız”

Bölge müdürlüğünün 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle tam olarak faaliyete geçtiğini ifade eden VakıfBank Malatya Bölge Müdürü Osman Tırpan da, “Bölge müdürlüğümüze Malatya ile birlikte Elazığ, Adıyaman ve Tunceli illeri bağlı. İnşallah Malatya'mıza ve bölgemize ekonomik anlamda katkılar sunacağız. Fiziki olarak kurulum aşamamız hala devam ediyor. Sayın Oğuzhan Başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum. İnşallah Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte Malatya'mız için önemli çalışmalarda paydaş olacağız” diye konuştu.