Sadıkoğlu'ndan öğrencilere meslek lisesi tavsiyesi

“Diplomanız, Mesleğiniz Olacak” projesi kapsamında Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje ortağı olduğu okul ise Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercih yapacak öğrencilere Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etmelerini tavsiye etti.

MTSO'dan başarı bursu

Öğrencilerin Covit-19 Pandemisi nedeniyle sınava hazırlık sürecini zorlu geçirdiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “LGS'ye giren öğrencilerimiz için artık tercih zamanı. Kazanacakları okulda alacakları eğitimlerde geleceğe hazırlanacaklar. Meslek liselerinde eğitim almak isteyen kardeşlerime, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tavsiye ediyorum. Lisemizde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojiler, İnşaat Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Matbaa Teknolojileri ve Metal Teknolojileri gibi alanlar bulunuyor. Bu alanlarda alınacak teorik eğitimlerin pratiğe dökülmesi için Malatya OSB'deki nitelikli firmalarda staj imkanı sunuyoruz. Ayrıca Malatya TSO olarak proje kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni en yüksek puanla tercih edecek 9'uncu sınıf öğrencimize ve 10, 11, 12'inci sınıfta okul birincisi olan öğrencilerimize aylık burs veriyoruz” dedi.

“Mezun olan öğrencilerimiz ara değil, aranan eleman konumuna gelecek”

Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Sanayici arkadaşlarımızın sorunlarını biliyoruz, nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşıyorlar. Malatya'da özellikle nitelikli elaman yetiştirmek için gençlerimizin ufkunu, vizyonunu daha üst seviyeye tırmandırmak için başta proje okulumuz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere tüm mesleki ve teknik liselerimize imkanlar dahilinde destekler sunuyoruz, sunmaya da devem edeceğiz. Sanayicilerimizin de destekleriyle bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz ara değil, aranan eleman konumuna gelecek” ifadelerine yer verdi.