Sadıkoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

Tur Seçiminin sonucunu değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Milletimizin teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tur Seçiminin sonucunu değerlendirdi.

Başkan Sadıkoğlu, “Ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi için 28 Mayıs'ta 2. kez sandığa gittik. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koyarak huzurlu bir seçimi geride bıraktık. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da aynı olgunluk ve suhuletle oylarımızı kullandık. Milletimizin teveccühü ile yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak yeni bir dönemin başladığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyoruz. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri üzerinde ortak akıl ve istişare ile yenilikçi çözümler üretilmesini ve ciddi adımlar atılmasını temenni ediyoruz. Malatya olarak öncelikli gündemimiz depremde büyük yıkım yaşayan şehrimizin yeniden imarı ve ekonomik kayıplarımızın giderilmesidir. Yeni dönemde bölgemize her alanda öncelik tanınmasını ve kayıpların telafisi için maksimum seviyede desteklemesini bekliyoruz” dedi.