Sadıkoğlu'ndan yeni projeler sözü

Yeni dönemde de şehrimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sunacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

MTSO Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na hayırlı olsun ve tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, belediye ve parti yetkilileri ile Başkan Sadıkoğlu'nu ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

“Birçok projeyi birlikte hayata geçirdik”

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Önceki dönemde de ciddi istişarelerde bulunduğumuz Mehmet Çınar ve Muhammed Yalçınkaya başkanımızın bizleri ziyaretinden dolayı memnun olduk. Yeşilyurt Belediye Başkanımız şehrimiz için ciddi projeler üreten ve şehrin gelişimine katkısı olan bir başkanımız. Bizimle de her daim istişare halinde, birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Yeni dönemde de şehrimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sunan projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Kendilerine ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Aynı iletişimi sürdüreceğiz”

MTSO ile sıkı bir iletişim içinde olduklarını kaydeden Başkan Çınar, “Oğuzhan Başkanımıza yeni dönemde tekrar seçilmesinden dolayı hayırlı olsun demek için ziyaret gerçekleştiriyoruz. OSB, Özsan ve Yeni Sanayi Sitesi bizim ilçemiz sınırlarında. Bu nedenle Malatya TSO ile daime iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz dönem birçok ortak proje uyguladık. Yeni dönemde de aynı iletişimi sürdüreceğiz. Şehrimizin faydasına, ticaretin gelişmesine ve esnafımızın işlerinin güçlenmesi adına birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette, MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Yıldırım, Mehmet Bülbüloğlu, Batuhan Demirel, MTSO Meclis Başkan Vekili Şemsettin Tüdün, MTSO Meclis Üyeleri Zeynel Taş, Bünyamin Yılmaz, Mikail İkiz ve Abdullah Sürmeli de yer aldı.