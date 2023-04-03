Sadıkoğlu'ndan yerelden tedarik vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgelerinde ve özellikle Malatya'da yerelden tedarik vurgusu yaptı.

Malatya ekonomisinin toparlanmasını destekleyecek kritik konulardan birinin de tedarik zincirinde Malatya'ya öncelik verilmesi olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Yaşadığımız depremlerden esnaf ve tüccarımızın neredeyse yüzde 80'i ağır hasar aldı. Az hasar alan ve ayakta kalan firmalarımızın mücadelesini destekleyecek en önemli unsur yerelden tedariktir. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kuruluşun yardım faaliyetlerinde ürün tedarikini ilimizden yapmaları bu firmalarımıza büyük katkı sunacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayında gıda kolilerinin hazırlanılmasında yerel firmalarımıza öncelik verilmelidir. Tarım Kredi Kooperatifleri ve DMO gibi kurumların alımlarında ilimizdeki işletmelere tedarikçi olarak öncelik verilmesi ilimiz ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. TOKİ'nin inşa edeceği konut ve işyerleri için malzeme alımlarında yine yerel firmaları tercih etmesi krediden daha değerli olacaktır” diye konuştu.

“Daha kapsayıcı adımlar bekliyoruz ”

Ekonomik aktivitenin canlandırılmasına yönelik daha kapsayıcı adımlar beklediklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Deprem Sonrası Değerlendirme Raporuna göre Malatya geneli imalat sektöründeki hasarın 10,6 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Bunun 785 milyon TL'si altyapı, 4,7 milyarı bina, 2,2 milyarı makine ve 2,8 milyarının da stok hasarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Çarşı merkezi başta olmak üzere ilimiz genelindeki hizmet sektörünün hasarını da işin içine dahil ettiğimizde 10 milyarlık hasarın beşe katlandığını düşünüyoruz. İlimizdeki ekonomik aktivitenin canlandırılmasına yönelik daha kapsayıcı adımlar bekliyoruz. KOSGEB üzerinden verilen finansman ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi destek programlarının çerçevesinin genişletilmesini talep ediyoruz. Deprem öncesi kullanılan ticari kredilerin ödemesinin en az bir yıl ötelenmesi talebimizi yineliyoruz. Vergi, SGK ödemeleri ve enerji faturalarında firmaların yaralarını saracak adımlar bekliyoruz” dedi.