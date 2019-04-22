Sadıkoğlu'nun 23 mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920 ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” diyen Başkan Sadıkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimiz bu konuda çok sayıda örnekle doludur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal'i, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."