Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Akreditasyon başvurusu kabul edildi

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin, Stratejik Plan Hedefleri kapsamında akredite olmak amacıyla Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Ebelik Bölümü için Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (SABAK) yaptığı başvuru kabul edildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu başkanlığında akreditasyon çalışmaları kapsamında gerekli planlamayı yapmak ve öz değerlendirme raporu hazırlamak amacıyla Akreditasyon Komisyonu oluşturuldu ve her ölçüt için yöneticiler belirlenerek çalışmalar takip edildi.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Sağlık Bilimleri Fakültesine ziyarette bulunarak akreditasyon farkındalığı kapsamında komisyon üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Baharçiçek, toplantıda İnönü Üniversitesinin kalite hedefleri ve çalışmaları konusunda bilgilendirmede bulunarak akreditasyon çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

İnönü Üniversitesi Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Kılıç da akreditasyon toplantılarına katılarak, kalite kültürü, hedefler ve çıktılar konusunda akreditasyon sürecine destek olacağını ifade etti.

Akreditasyon süreciyle eğitim hizmetlerinin kalitesi ile birlikte programların ulusal ve uluslararası gücünü arttırmak amaçlanıyor. Programlarda SABAK tarafından belirlenen “Eğitim Programları, Program Çıktıları, Öğrenciler, Öğretim Elemanları, Altyapı, Yönetimin Yapısı, Kurum Desteği ve Maddi Kaynaklar, Sürekli Yenileme ve Gelişim, Disipline Özgü Ölçütler” şeklindeki 9 ölçüt çerçevesinde değerlendirme yapılacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Uçar'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, Mayıs ayı sonuna kadar öz değerlendirme raporlarının hazırlanıp SABAK'a gönderileceği belirtildi.