Sağlık Bir-Sen Malatya İl Başkanlığına Dündar atandı

2018 yılında kurulan Sağlık Bir-Sen Malatya İl Başkanlığına genel merkez tarafında Malatya İl Başkanlığına Erol Dündar atandı.

Dündar yaptığı açıklamada,” Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağım . Sağlık çalışanların yaşadıkları sorunları çözmek için başta Malatya ‘daki yetkililer olmak üzere herkes ile temas halinde olacağız. Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanındayız” diye konuştu.