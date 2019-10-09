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Sağlık Bir-Sen Malatya İl Başkanlığına Dündar atandı

Sağlık Bir-Sen Malatya İl Başkanlığına Erol Dündar atandı.


2018 yılında kurulan Sağlık Bir-Sen Malatya İl Başkanlığına genel merkez tarafında Malatya İl Başkanlığına Erol Dündar atandı.


Dündar yaptığı açıklamada,” Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağım . Sağlık çalışanların yaşadıkları sorunları çözmek için başta Malatya ‘daki yetkililer olmak üzere herkes ile temas halinde olacağız. Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanındayız” diye konuştu.

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