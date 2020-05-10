Sağlık çalışanı anneler unutulmadı

Sağlık çalışanı annelerin gününü gül ve hediyelerle kutlayan Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sağlık çalışanlarımız insanlarımızın yaşamları için kendi yaşamlarını tehlikeye attılar. Sizler anneler olarak göstermiş olduğunuz fedakârlıktan dolayı, cefaya katlanmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanları unutulmadı ve sağlık çalışanı annelerin Anneler Günü kutlandı. Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olan anne sağlık çalışanlarını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, annelere gül vererek çeşitli hediyelerle günlerini kutladı.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görevin başında olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Anneler günü dolayısıyla sağlıkçılarımızdan anne olanları, anne olmaya aday olanları ziyaret edelim istedik. Anneler gününü kutlamak istedik Sayın Kaymakamımızla beraber. Bu süreçte sağlık çalışanları olağanüstü bir performans sergilediler. İnsanlarımızın yaşamları için kendi yaşamlarını tehlikeye attılar. Bunun semeresini de ülke olarak, millet olarak yaşamış, görmüş olduk. Bundan ötürü hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağlık sıhhat diliyoruz. Hakikaten bu koşullarda çalışmak üstün bir fedakarlık gerektiren bir eylem. Hatta yurt dışında zaman zaman basından gördük. Doktorların hastaları muayene etmek istemediklerine şahit olduk ama Türkiye'de şükürler olsun, özelde de Malatya'mızda böyle bir sorunla, sıkıntıyla karşılaşmadık. Göstermiş olduğunuz performanstan dolayı, fedakarlıktan dolayı, cefaya katlanmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Belki içinizde uzun süreçte evlatlarını göremeyen, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımız var onlara da sabır diliyoruz, kolaylık diliyoruz. Anne kavramı kutsal bir kavram. İnşallah biz erkekler olarak bu kutsal kavramın idrakinde, fevkinde olarak davranırız. Tekrar anneler gününüzü tebrik ediyorum. Nice yıllara sağlıkla, mutlulukla, evlatlarınızla, eşinizle beraber. Sizlere sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Battalgazi Kaymakamı Abduül Kadir Duran ise “Anneler günü münasebetiyle bu yıl hem ilçemizde hem Türkiye genelinde fedakar bir şekilde virüsle mücadele kapsamında gayret gösteren çalışan annelerimizi bugün belediye başkanımızla ziyaret edelim dedik. Arkadaşların ayarlamış olduğu küçük hediyeleri takdim ettik. Bu süreçte göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı gayretlerden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizin anneler gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi çalışanlarını da unutmadı. Battalgazi Belediyesinde çalışan ve vaktinin çoğunu çocuklarından ayrı belediyede geçiren anneler ile makamda bir araya gelen Başkan Güder, anneliğin önemini vurguladı.