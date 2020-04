Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binasında oluşturulan atölyede gerçekleşen maske üretim çalışmalarını yerinde takip eden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk etapta 2 bin adet siperli maskenin hazır duruma geldiğini, ilerleyen günlerde bu rakamı artıracaklarını söyledi. Siperli maskeleri öncelikle belediye personelleri, sağlık görevlileri, hasta ve hasta yakınlarına dağıtacaklarını dile getiren Çınar, “Korona virüsünün ortaya çıktığı ilk günden bu yana her alanda tedbirlerimizi aldık ve her gün yeni bir hizmetimizi halkımızla ulaştırmaktayız. Dünyanın başına bela olan bu virüsün yayılmaması ve dar alana hapsedilmesi için büyük çaba içindeyiz. Tabii ki bu dönemde maske ihtiyacının giderek artması üzerine hareket geçerek, Yeşilyurt Kent Konseyinde maske üretim atölyesi kurduk. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğimizin kontrolünde Kadın ve Gençlik Meclislerimizin ortaklaşa yaptıkları çalışmalar neticesinde, ülkemizde de can kayıplarına yol açan virüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele etmek, halkımızın sağlığını korumak ve korona virüsü nedeniyle artan maske ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek için siperli maske üretimi yapılmaktadır” dedi.

Atölyede sosyal mesafe kurallarına uyularak, 3-D yazıcılarından alınan plastikler asetatlarla birleştirip monte edildikten sonra siperli maskelerin hazır duruma geldiğini ifade eden Başkan Çınar, “Burada üretilen maskeleri öncelikle belediyemizde sahada çalışan personellerimize dağıtımını yapacağız. Bununla birlikte sağlığımız için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın yanı sıra hasta ve hasta yakınlarımıza da bu maskeleri göndereceğiz. Şu anda 2 bin adet siperli maskemiz hazır duruma gelmiştir, ilerleyen günlerde bu rakamı artıracağız. Virüs salgınından uzak durmak için izolasyon, sosyal mesafe ve temas çok önemlidir. Bu tür maskelerinde ciddi faydaları olduğunu görmekteyiz. Günlük kullanıma elverişli ve standartlara uygun malzemelerle üretilen maskelerimizi, dezenfekte ettikten sonra ilgili yerlere göndermeye devam edeceğiz. Korona virüs ile topyekun mücadele anlamında üzerimize düşen her türlü görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmekteyiz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyinde üretilen siperli maskeler, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çalık Devlet Hastanesi Pandemi Bölümünde görevli sağlık personellerine teslim edildi.