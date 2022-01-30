Sağlık çalışanlarına afet tatbikatı

Malatya'da sağlık çalışanlarına afet farkındalık yangın önleme ve söndürme ile AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Özel bir hastane çalışanlarına afet farkındalık ve yangın önleme ve söndürme AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak telefonlara indirilmesi, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim sonrası yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

AFAD tarafından bu tür eğitim ve tatbikatların kurum ve kuruluşlarda sürdürüleceği kaydedildi.