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Sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Malatya’da bir iş yeri sahibi korona virüs salgınında ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına balık ikramında bulundu.

Malatya'da bir iş yeri sahibi korona virüs salgınında ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına balık ikramında bulundu.


Malatya'da çalışan sağlık personellerine destek vermek için balık restaurant işleten Ali Eren Çiçek, hazırladığı yemek paketlerini Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan sağlık görevlilerine götürdü.


Tüm esnafın sağlık çalışanlarına destek olmasını isteyen Çiçek, "Bu geçirdiğimiz riskli dönemde fedakar sağlık çalışanlarımız için balık ikramında bulunmak istedik. Balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor sağlık çalışanlara teşekkür maiyetinde ikramda bulunduk. Hem sağlık çalışanlarına hemde hasta ve hasta yakınlarına yaklaşık bin kişiye balık ikram edeceğiz” dedi.


Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ise göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Çiçek'e teşekkür ederek, “Bugün güzel bir jest yaptılar. Sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına balık ikramında bulundular kendilerine çok teşekkür ediyoruz “ diye konuştu.

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