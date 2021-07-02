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Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona erdi

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma süresi tamamlandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Otobüs Taşıma A. Ş (MOTAŞ) tarafından belediye otobüs duraklarına asılan yazıda, “1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sağlık çalışanlarımızın ücretsiz ulaşım hakları sona ermiştir. Önemle duyurulur” denildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre, 31 Aralık itibariyle sona eriyordu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir kararla süre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

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