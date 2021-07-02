Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları sona erdi

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma süresi tamamlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Otobüs Taşıma A. Ş (MOTAŞ) tarafından belediye otobüs duraklarına asılan yazıda, “1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle sağlık çalışanlarımızın ücretsiz ulaşım hakları sona ermiştir. Önemle duyurulur” denildi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre, 31 Aralık itibariyle sona eriyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir kararla süre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.