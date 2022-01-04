Sağlık personeline adli vakalarda "delillere yaklaşım" eğitimi

Malatya'da, acil sağlık hizmetleri personellerine, adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi veriliyor.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi ve İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Malatya'da eğitimler düzenleniyor. Adli vakalarda olay yeri yönetimi ve güvenliği, maddi bulgu türlerinin tanınması ve korunması, hukuki boyutu, sağlık personelinin sorumlulukları konularında bilgi ve tutum kazandırmak amacıyla Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince 112 sağlık hizmetleri personeline, İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi'nde eğitim düzenlenmeye başladı.

Eğitimler bu ay sonuna kadar devam edecek.