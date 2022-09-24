Sağlıkçılara afet eğitimi

Büyük bölümü birinci derece deprem kuşağında bulunan Malatya'da afet eğitimlerine ağırlık veriliyor. Bu çerçevede, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına afet eğitimi verildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sivil Savunma Birimi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği çerçevesinde eğitim programı gerçekleştirildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından verilen afet eğitiminde sorular da cevaplandırıldı. Hastane personellerine muhtemel bir afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili Afet Bilinci farkındalık eğitimi verildi. Yapılan bu eğitimle afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde bilgiler verildi. Bu tür eğitimlerin her yıl düzenli olarak yapılmasının, hem personelin hem de hasta ve hasta yakınlarının herhangi bir afet ve acil durumunda bilinçli bir şekilde nasıl hareket edilmesi yönünde katkı sağlamış olacağı vurgulandı.

Afet ve felaketlerin sadece eğitim ve tatbikatlarda kalması temennisinde bulunan eğitimi veren AFAD görevlisi, eğitime katılan yönetici ve personellere teşekkür etti.