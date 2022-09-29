Sağlıkçılara afet eğitimi

Birçok bölgesi birinci derecede deprem kuşağında bulunan Malatya’da afet eğitimine ağırlık veriliyor.
Birçok bölgesi birinci derecede deprem kuşağında bulunan Malatya'da afet eğitimine ağırlık veriliyor.
Malatya Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Pütürge İlçesi Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi personellerine Acil, Afet ve Yangın Eğitimi verildi. Eğitimden sonra personellerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikatta, muhtemel bir deprem sonrasında yaralıların kurtarılmasında yapılacaklar gösterilirken, çıkacak yangına nasıl müdahale yapılacağı konusunda gösterim gerçekleştirildi.
Birçok bölgesi birinci derecede deprem kuşağında bulunan Malatya'da afet eğitimine devam edileceği kaydedildi.