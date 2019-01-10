Sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam sunuyor konferansı

Özal Köyünde düzenlenen programa Özal Köyü sakinleri ve konferanslarını vermek üzere Diyetisyen Mehdiye Betül Dirikolu katıldı.

Burada konuşan Diyetisyen Mehdiye Betül Dirikolu, sağlığın temelinin yeterli ve dengeli beslenme olduğunu ifade ederek, “Günlük hayatımızda, metabolizmamızın harcadığı enerjiye bağlı olarak almamız gereken bir kalori miktarı mevcuttur. Bunun için gerekli enerjiyi besinlerden alırız. Fakat gıda tüketiminde protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden ihtiyacımız kadar ve hepsinden uygun miktarlarda almalıyız” ifadelerine yer verdi.

Çocuklar üzerinde ebeveynlerin etkisinin olduğunu belirten Dirilkolu, "Anne babaların doğru beslenmesi, egzersiz yapması ve fastfood tüketmemeye gayret etmesi, çocuğa sağlıklı beslenme konusunda etkin bir örnek oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

Dirikolu, “Diyette fazla miktarda toplam yağ, doymuş yağ, trans yağ ve kolesterol tüketimi; başta kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite, kanser vb. hastalıklar olmak üzere beslenme ile ilintili bulaşıcı olmayan pek çok hastalığa neden olmaktadır. Sağlıklı yaşam için stresten uzak durulması, düzenli spor yapılması ve 6-8 saat arası uyumanın da önemli büyük” diye konuştu.

Program sonunda Dirikolu katılım sağlayan kadınların vücut kitle endeksini hesaplayarak önerilerde bulunurken, kadınlar yapılan programdan memnun kaldıklarını dile getirerek Mehdiye Betül Dirikolu'na sunumundan dolayı teşekkür ettiler.