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Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu

Sanatçı ve oyuncu Şahin Kendirci, Malatya’da sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı ve oyuncu Şahin Kendirci, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.


Malatya Park AVM Alışveriş Merkezi'nde hayranlarıyla buluşan sanatçı ve oyuncu Şahin Kendirci, sevenlerinin sorularını da cevaplandırdı.


Sanatçı ve oyuncu Şahin Kendirci hayranlarıyla minder sohbetinde bir araya gelerek, sinema ve sanat konusunda görüşlerini dile getirdi. Kendirci, hayranların sohbet ettikten sonra şarkılarını da seslendirdi. Kendirci'nin seslendirdiği parçalarına, Malatyalılar hep birlikte tempo tutarak eğlendi.


Oyuncu ve sanatçı Kendirci, Malatya'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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