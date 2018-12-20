Şahinbey'de 300 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dağıtacak

Daha önce Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere buğday ve arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, desteğini sürdürerek, çiftçilere 300 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dağıtılması için Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan ile protokol imzaladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, çiftçilere verilen desteğin önemine dikkati çekerek, “Ben hem Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu 'nu ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan'ı tebrik ediyorum. Bu dağıtım çok önemli. Gaziantep bir sanayi kenti olmasına rağmen tarıma dayalı sanayimizde çok güçlü. Tarım hem sanayiye destek olurken, vatandaşlarımızda ekonomik olarak göç etmesini engelleyecek bir araç oluyor. 150 bin 150 bin fıstık fidanı dağıtımını aynı zamanda bir çevre projesi olarak da değerlendire biliriz. Çiftçilerimize destek olurken çevremizi de ağaçlandırmış oluyoruz. 300 bin fidanın yüzde ellisinin karşılanması çok önemli. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da çiftçilerimize önemli destekleri oluyor. Böylece çiftçilerimizde nefes almış oluyor. Şahinbey Belediyesi'nin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte İslâhiye'deki zeytin ağaçlarından daha fazla fidan dağıtması olağan üstü bir proje. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Bundan yararlanacak çiftçilerimize de hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere destek sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak toplumun her kesimine destek sağlamayı kendimize prensip edindik. Bu çerçevede çiftçilerimizde destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız uygulama ile çiftçimize 4 bin ton arpa ve buğday tohumu, 4 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi, 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçimizden gelen talep üzerine yine 150 bin adet zeytin fidanı ve 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapacağız. Dağıtımını yapacağımız fidanların yarısını çiftçilerimiz yarısını da Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız. İl Gıda Tarım ve İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğümüz ile birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Dönüm başına 20 ağaç veriyoruz. Bölgemiz zeytin ve fıstık yetiştirmeye uygun olduğu için çiftçilerimize böyle bir destek sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan, çiftçilere verilen desteğin çok önemli olduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıl Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 500 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapacaktı. Ancak talep artınca bunu 600 bin'e çıkardı. Sadece İslahiye ilçemizde 437 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, bir yılda bunun çok fazlasının dağıttı. Bu senede 150 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı dağıtımını birlikte yapacağız. Bundan önce dağıtılan arpa ve buğday tohumu Şahinbey ilçemizin yüzde 75 ihtiyacını karşıladı” diye konuştu.