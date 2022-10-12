Şahnahan'in ilkokul ihtiyacı karşılanıyor

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi yeni bir ilkokul kavuşuyor.

Şahnahan Mahallesi'nde ilkokul ihtiyacı olduğunu öğrenen Hayırsever iş adamı Süleyman Kılıç, 16 derslikli okul yaptırmaya karar verdi.

Valilik binasında, hayırsever iş adamı Süleyman Kılıç tarafından Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesine yaptırılacak olan 16 derslikli ilkokulun protokolü imzalandı.

Okul yaptırma protokol imza programına, Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir ile iş insanı Süleyman Kılıç katıldı.

Vali Hulusi Şahin, eğitime yapılan yatırımlarına önemine temas ederek, imkanı olanları okul yaptırmaya davet etti. Şahin, hayırsever iş adamı Süleyman Kılıç'a da teşekkür etti.