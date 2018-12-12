Salduz, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu başkanlığına aday

Türkiye Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Konfederasyonuna (TVHGKF) bağlı olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu (DGVHGF), konfederasyona bağlı ilk kurulan federasyon olma özelliğini taşıyor. Türkiye Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Konfederasyonuna bünyesinde kurulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu, olağan genel kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Birincisi gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda, Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (MVHGD) Başkanı Furkan Salduz göreve talip olduğunu açıkladı.

Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Salduz, “Konfederasyonumuza bağlı ilk kurulan federasyon olmanın haklı gururunu taşıyoruz. İlklere imza atmayı gelenek haline getirmiş voleybol sevdalısı olan yol arkadaşlarım ile birlikte 18 Ocak 2019 Cuma günü 14.00'da yapılacak olan ilk olağan genel kurulumuzda, federasyon başkanlığına aday olduğumu ilan ediyorum” dedi.