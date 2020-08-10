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Salıncakta sıkışan çocuk kurtarıldı

Malatya’da, çocuk parkında oynarken salıncakta sıkışan çocuk kurtarıldı.

Malatya'da, çocuk parkında oynarken salıncakta sıkışan çocuk kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçe Battalgazi Orduevi karşısında Hürriyet Parkı içinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan çocuklar için yapılan salıncağa binmeye çalışan çocuk, ayağı salıncağı sıkışınca salıncakta mahsur kaldı. Durumu gören parktaki diğer çocuklar, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeye haber verdiler.


İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu salıncakta sıkışan çocuk kurtarıldı.

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