Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı

Lig müsabakaları tamamlandı.

12 - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda oynanan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti müsabakalar sonunda kadınlarda Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü ile ikinci olan Haydarpaşa Spor Kulübü Süper Lige yükseldi. Erkeklerde ise Suruç Hokey Spor Kulübü şampiyon olarak, Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise ikincilikle Süper Lige yükselen takımlar oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalya törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Mehmet Nogay katıldı.

Erkekler ve Kadınlar Salon 1.Lig müsabakalarında dereceye giren takımlar şöyle oluştu:

Kadınlar

1-Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü, 2-Haydarpaşa Spor Kulübü, 3-Adana Büyükşehir Hokey,

Erkeklerde

1-Suruç Hokey Spor Kulübü, 2-Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, 3-Peyas Spor Kulübü