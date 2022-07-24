İhlas Haber Ajansı

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Saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolu Tataruşağı Kırık Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan Murat D. (33) idaresindeki 44 KF 260 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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