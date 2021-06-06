Malatya'da çevreyolu üzerinde seyreden saman yüklü tır alevlere teslim oldu. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elazığ karayolu üzeri Dede Korkut Parkı yanında yaşanan olayda Mustafa Çelik (48) yönetimindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü hemen tırı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile saman balyaları söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayda hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saman yüklü tırda yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.