Samanlı'da yol çalışmaları devam ediyor

Samanlı Mahallesi'ndeki yol yenileme hizmetlerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Son yıllarda konut ve işyerlerinin çoğaldığı Samanlı mahallemizin ulaşım ağını konforlu hale getirmek için yol yenileme hizmetlerimize ağırlık veriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Samanlı, Çilesiz ve Özalper mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan Samanlı Mahallesi Yedirenk sokakta bulunan yaklaşık bir kilometrelik yolun standardını artırmak için çalışmalara hız verdi.

Samanlı Mahallesi'ndeki yol yenileme hizmetlerini yerinde inceleyip çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında değişim ve dönüşüm yatırımlarına aralıksız devam ediyor. İlçemizin en hareketli mahallelerinden olup, son dönemlerde konutların ve işyerlerinin çoğaldığı Samanlı mahallemizde yıpranan ve bozulan yollarımızı firezeyle kazıyarak sıcak asfalt serimiyle daha konforlu hale getiriyoruz. Kaldırımlar, bina ve işyerlerinin giriş noktalarının yanı sıra araç geziş güzergahlarını da yenileyerek sokaklarımızın yaşam kalitesini artırmaktayız. Samanlı, Çilesiz ve Özalper mahallelerimiz arasında ki bağlantıyı sağlaması nedeniyle çok yoğun kullanılan Yedirenk sokağımızda toplam bir kilometrelik yolumuzu tam kaplamalı sıcak asfalt serimiyle modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızın talebi neticesinde yapılan teknik incelemelerin akabinde bu bölgede ki çalışmalara ağırlık veren ekiplerimiz, belirlenen eksiklikleri yapılan planlama doğrultusunda gideriyorlar. Samanlı mahallemizin yollarını sağlıklı, düzenli ve ferah bir hale getiriyoruz. Yol çalışmalarının tamamlanmasından sonra çizgiler ve işaretlenmelerde yapılarak, bu yolumuzu araç ve yaya trafiğine yeniden açacağız. Sıcak havaya rağmen saha çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum, ellerine ve emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.