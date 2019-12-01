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Sanat Merkezi her vatandaşa hitap ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi, 3 yaşından itibaren her yaştan vatandaşa hitap ediyor.


Açıldığı günden bu yana on binlerce vatandaşın faydalandığı merkez, halen 27 branşta 61 ayrı kursa ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında yer alan Sanat Merkezi, sanatla ilgili çok çeşitli branşlarda faaliyetlerini sürdürüyor.


Malatya'da ‘Sanatın Merkezi' konumunda olan Sanat Merkezi'nde enstrüman kursları ebru, hat, çini, ahşap oyma gibi geleneksel sanat kursları geniş bir yelpazede devam ediyor. Kurslara 3 yaşından 77'ye kadar her yaştan vatandaş katılabilirken yıl boyunca sürekli olarak hafta içi ve hafta sonu olmak üzere Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan yıllık olarak 5 bini aşkın vatandaş istifade ediyor.

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