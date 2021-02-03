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Sanatçı Alpay'dan Yeşilyurt Belediye Meclisine teşekkür mesajı

TRT Sanatçısı Malatyalı Selahattin Alpay, Yeşilyurt Belediye Meclisinin Şubat Ayı Toplantısında Yakınca Mahallesi Galericiler Sitesindeki 500 metrelik imar yoluna kendi isminin verilmesinden büyük bir gurur duyduğunu ifade edip, teşekkürlerini gönderdi.


Yeşilyurt Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısına telefon bağlantısı ile katılan Sanatçı Selahattin Alpay, "Yıllardır Anadolumuzun güzel kültürüne ve diline naçizane hizmet etmeye çalışıyorum, bundan sonrada hep böyle olacaktır. Hayatım boyunca bir Malatyalıya yakışır şekilde hareket ettim. Sizlerin başınızı öne eğdirecek her hangi bir şey yapmadım, bundan sonraki yaşamımda bu doğrultuda devam edecektir. Yeşilyurt Belediye Meclisinin ismimi bir sokağa vermesinden ziyadesiyle mutlu oldum, gurur duydum, canı gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Devlet sanatçısıyım, sahneye çıkıyoruz şarkılar söylüyoruz ama böylesine güzel bir durum karşısında açıkçası heyecanlandım. İnsanlar öldükten sonra böyle şeylerin kıymeti ve değeri olmuyor, yaşarken verildiği zaman kişinin yaşamına daha güzel anlamlar katıyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere Belediye Meclisinin bütün üyelerine şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Yapılacak açılışta orada olmaktan kıvanç duyarım, ne zaman çağırırsanız koşa koşa gelirim. Malatyalı hemşerilerimin her zaman emrindeyim. Kendi memleketimde böylesine güzel bir kararla karşı karşıya kalmaktan büyük bir onur duydum. Binlerce kez sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teveccühlerinize layık olmaya çalışacağım” diye konuştu.

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